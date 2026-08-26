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    مراسل المنار: العدو الاسرائيلي ينفذ حملة تمشيط في بلدة حداثا جنوب لبنان بالتزامن مع إضرام النيران في أحد المنازل

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