عراقجي: ايران تحتفط بحقها لتحقيق التعويض عن الاضرار جراء العقوبات الأمريكية

قال وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحتفظ بحقها في متابعة جميع السبل المتاحة من أجل تحقيق المساءلة والتعويض عن الأضرار وإنصاف الحق، ولها الحق في محاسبة المخالفين إزاء تداعيات هذه الإجراءات غير الإنسانية وغير القانونية.

وأضاف أن إن الفعل غير المشروع دوليًا للولايات المتحدة في تنفيذ حملة الإرهاب الاقتصادي من خلال الإجراءات القسرية الأحادية الجانب، يترتب عليه تحمّل ذلك البلد المسؤولية الدولية، بما في ذلك الالتزام بالتعويض الكامل عن جميع الأضرار التي لحقت به، المادية منها والمعنوية، بما في ذلك إعادة الوضع إلى ما كان عليه، ودفع التعويضات، وتقديم الرضا، وفقًا لمتطلبات القانون الدولي.

وحمل عراقجي الولايات المتحدة المسؤولية الدولية الكاملة، وفي حال إثبات العناصر القانونية ذات الصلة، المسؤولية الجنائية الفردية عن جميع تداعيات هذه الإجراءات الإجرامية وغير القانونية والأضرار التي لحقت بالشعب الإيراني نتيجة هذا العمل من أعمال إرهاب الدولة.

المصدر: موقع المنار