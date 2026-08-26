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    عراقجي: أميركا قررت إجبار الحكومات على التخلي عن قرار الامتناع عن الانضمام إلى عمل عدواني والمشاركة في عملية إرهاب اقتصادي

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