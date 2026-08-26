الأربعاء   
   26 08 2026   
   13 ربيع الأول 1448   
   بيروت 21:26
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوجه رسالة إلى الأمم المتحدة والدول الأعضاء بشأن الإرهاب الاقتصادي الأمريكي ضد إيران

      مواضيع ذات صلة

      عراقجي: ايران تحتفط بحقها لتحقيق التعويض عن الاضرار جراء العقوبات الأمريكية

      عراقجي: ايران تحتفط بحقها لتحقيق التعويض عن الاضرار جراء العقوبات الأمريكية

      عراقجي: إيران تحتفظ بحقها في سلوك جميع السبل المتاحة لتحقيق المساءلة والتعويض وإنصاف الحقوق

      عراقجي: إيران تحتفظ بحقها في سلوك جميع السبل المتاحة لتحقيق المساءلة والتعويض وإنصاف الحقوق

      القناة الـ 13 العبرية: نتنياهو يتراجع وبنيت مستقر ولا توجد حكومة لأي من الطرفين

      القناة الـ 13 العبرية: نتنياهو يتراجع وبنيت مستقر ولا توجد حكومة لأي من الطرفين