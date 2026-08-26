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   13 ربيع الأول 1448   
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    وكالة فارس: ناقلة نفط هندية بإسم «HAANA» كانت تعتزم قبل قليل العبور عبر المسار الجنوبي لمضيق هرمز لكنها تراجعت عن ذلك بعد تحذير وُجّه إليها

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