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   13 ربيع الأول 1448   
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    لبنان

    جابر وقع على مشروع تأمين اعتمادات لصالح قوى الأمن وتابع إعداد مشروع موازنة 2027

      وقع وزير المالية في لبنان ياسين جابر الاربعاء على مشروع تأمين اعتمادات الداخلي لزوم تغطية المنح المدرسية للعسكريين المتقاعدين بنسبة 100 في المئة مما تقدمه تعاونية موظفي الدولة. وبلغت قيمة الاعتماد /425/ مليار ليرة لبنانية.

      الى ذلك، تابع الوزير جابر مراحل إعداد مشروع موازنة العام 2027 وعقد سلسلة اجتماعات مع المديرين المختصين في الوزارة نوقشت في خلالها الابواب التي تتضمنها بالتفاصيل والأرقام ، على أن يصار الى انجازها ورفعها الى مجلس الوزراء في الموعد الدستوري نهاية اب الجاري.

      وفي شأن منفصل، استقبل جابر وفدا من الجمعية العاملية عرض له لانشطة الجمعية، وكانت جولة أفق عامة حيال الظروف والأوضاع الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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