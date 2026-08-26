آخر الأخبار

الرئيس عون مهنئا الامن العام بعيده: اثبتت المؤسسة انها صمام أمان وركن أساسي للاستقرار

هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير والضباط والرتباء والموظفين والعسكريين في العيد الحادي والثمانين لتأسيس الامن العام التي تصادف 27 آب الجاري، معربا عن اعتزازه “بتاريخ هذه المؤسسة الامنية العريقة الحافل بالتضحيات والعطاء في سبيل صون أمن الوطن وحماية استقراره وضبط حدوده وخدمة المواطنين والمقيمين فيه بكل أمانة ومسؤولية”.



وقال: “تأتي هذه المناسبة ولبنان يمر بمرحلة دقيقة واستثنائية من تاريخه، تتشابك فيها التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وتضع مؤسسات الدولة أمام امتحان الصمود والجاهزية. وسط هذه الظروف القاسية، أثبتت المديرية العامة للأمن العام أنها صمام ، حيث واصل العاملون فيها أداء مهماتهم الوطنية واللوجستية والأمنية بكفاءة عالية، وثبات لم ينكسر أمام الأزمات.



واضاف: اليوم يزداد الرهان على الامن العام وعلى سائر المؤسسات العسكرية والأمنية وهو رهان على بقاء الدولة ومفهوم القانون. فالأمن العام خط الدفاع الأول عن أمن المجتمع، والعين الساهرة على سيادة الوطن، والمرآة التي تعكس وجه لبنان الحضاري والمؤسساتي من اجل حماية الأمن القومي من خلال مواصلة الجاهزية لمواجهة الأخطار والتهديدات الأمنية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمختلف أشكالها، وترسيخ سيادة القانون من خلال تطبيق القوانين بكل حزم وعدالة، وتأمين الخدمات للجميع بشفافية وانضباط، وصون التماسك الداخلي من خلال الحفاظ على أمن المواطن واستقرار المؤسسات، وتجاوز الصعاب المعيشية بالارادة والالتزام الواجب”.



ولفت الى أن “الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة التي يعاني منها العسكريون في الامن العام، كما رفاقهم في المؤسسات العسكرية والامنية وجميع اللبنانيين، تعالجها الحكومة بالإرادة الصلبة والعمل المؤسساتي الجاد، وتضافر جهود الجميع لاستعادة العافية وبناء غد أفضل”.

وقال: “أؤكد لاسرة الامن العام، قيادة وضباطا وافرادا، أن التضحيات التي يقدمونها محل فخر لدى جميع اللبنانيين ولن تضيع سدى. كل عام والامن العام بالف خير ليبقى لبنان وشعبه بخير”.