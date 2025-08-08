الجمعة   
   08 08 2025   
   14 صفر 1447   
   بيروت 03:27
    عاجل

    أطباء بلا حدود: استقبلنا بمركزين لنا جنوب غزة قرب مواقع توزيع مؤسسة غزة الإنسانية 1380 جريحا من بينهم 28 جثة