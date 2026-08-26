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    لبنان

    الرئيس بري استقبل وزير الصحة والمدير العام للريجي

      استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة ، رئيس مجلس إدارة ومدير عام  ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” المهندس ناصيف سقلاوي، مع وفد ضم أعضاء مجلس الادارة.

      وجرى خلال اللقاء عرض لبرامج عمل الريجي وتحضيرات المؤسسة لاستلام المحاصيل اضافة للتداعيات الناجمة عن العدوان الاسرائيلي على قطاع زراعة التبغ وتضحيات المزارعين ومعاناتهم.

      وبعد اللقاء، قال سقلاوي:” تشرفنا بزيارة دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري خاصة ونحن على اعتاب استلام ما تيسر من محاصيل التبغ من المزارعين، جئنا نسترشد ونستمع إلى توجيهات دولة الرئيس الذي لطالما كان وما زال الحاضن والراعي الأول لعائلة مزارعي التبغ” .

      واضاف : “الحقيقة أننا أمام مأساة أصابت المزارعين، فالعدوان الإسرائيلي تسبب بنزوح آلاف المزارعين عن قراهم وبلداتهم كعيتا الشعب وعيترون، وميس الجبل وتولين والصوانة وحداثا وكفرتبنيت وصريفا وغيرها الكثير من القرى  التي تشكل مراكز الثقل الزراعي ان اكثر من 80 في المئة من المحصول لم يزرع والباقي حالات محدودة تضاف إلى بلدة رميش التي زرعت رغم الحصار واليوم كان هناك اجتماع مع الجيش لتنسيق استلام المحصول ، وايضا وعلى الرغم من شمول العدوان البقاع إلا أن المزارعين تمكنوا من زراعة محاصيلهم ونتوقع موسم شبه كامل وكذلك بالنسبة لعكار أيضا سيكون لدينا موسم كامل”.



       وتابع سقلاوي : أرغب في الوقوف أمام صمود المزارعين البطولي وتمسكهم بأرضهم كالمزارع علي فضل الذيب من بلدة شحور استشهد أثناء عمله في أرضه في القطاف حتى بلغ عدد شهداء مزارعي التبغ 38 شهيدا وشهيدة،  انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية والمجتمعية وتوجيهات دولة الرئيس سنقوم بكل ما نستطيع لمساعدة الذين زرعوا والذين لم يزرعوا، وفي هذا المجال ارغب بالوقوف امام بعض الحالات التي برزت بالوقوف امام العدوان كما في بريقع وراس العين، دير عامص، برج الشمالي والبابلية اشخاصاً زرعوا رغم العدوان ورغم ان القصف فوق رؤوسهم”. 

      وزير الصحة العامة

      واستقبل الرئيس بري وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين، وعرض معه للأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية، خصوصا الأوضاع الصحية والاستشفائية وبرامج عمل الوزارة .

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