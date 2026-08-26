تقرير مصور | الاحتلال يواصل تصعيده جنوبًا ويحاول التقدم نحو أحياء حاريص

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني اعتداءاتها على سيادة لبنان، في تصعيد ميداني متواصل يطال المناطق الجنوبية بالقصف والتفجير والتجريف.

وقصفت مدفعية الاحتلال وادي السلوقي، ودوحة كفررمان، وبلدة المنصوري، إضافة إلى المنطقة الواقعة بين زبقين والمنصوري، وبلدة مركبا في قضاء مرجعيون، بالتزامن مع تحركات لآليات الاحتلال داخلها.

كما رُصد تحرك لآليات عسكرية إسرائيلية في بلدة حولا، فيما نفذت قوات الاحتلال عمليات تمشيط في حداثا، إلى جانب تفجيرات متعمدة وممنهجة طالت ميس الجبل وزوطر الشرقية صباحًا، وأطراف بلدة حاريص فجر اليوم.

وعلى وقع تمادي الاحتلال وانتهاكاته المستمرة، وصولًا إلى محاولات التقدم نحو أحياء حاريص من جهة حداثا، ناشد أهالي البلدة وبلديتها ومخاتيرها قيادة الجيش اللبناني القيام بواجبها في حماية الأهالي، مؤكدين تمسكهم بأرضهم وثباتهم في منازلهم.

وطالب الأهالي باتخاذ الإجراءات الميدانية والوطنية المناسبة لردع التمادي الإسرائيلي، وتأمين الأحياء المهددة، من خلال استحداث نقطة رادعة للعدو، مؤكدين أن حاريص ستبقى عنوانًا للصمود والكرامة.

ومعنا من جنوب لبنان مراسلنا علي شبيب.