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    لبنان

    مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي اغار على منطقة علي الطاهر في جنوب لبنان

      المصدر: موقع المنار

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