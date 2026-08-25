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    تقارير مصورة

    تمشيط بالقصف المدفعي… الاحتلال يستهدف القرى والمنازل الخاوية جنوباً

    مراسلنا سامر حاج علي يطلعنا على موجز الاعتداءات الصهيونية في جنوب لبنان.

    المصدر: موقع المنار

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