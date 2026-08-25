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    رئيس مجلس الشورى الإيراني خلال لقائه رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي: واشنطن هُزمت عسكرياً وسياسياً أمام إيران وستفشل في الحرب الاقتصادية

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