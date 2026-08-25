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    وزير خارجية عمان: ترتيبات إدارة المضيق مستقبلا والتوصل لحل دائم ستتم لاحقا وفقا للمادة 5 من مذكرة إسلام لآباد

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