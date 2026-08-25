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    عربي وإقليمي

    الرئيس بزشكيان: وحدة الدول الإسلامية عامل أساسي في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة

      أكد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان على ضرورة تعزيز الوحدة والتماسك بين الدول الإسلامية، قائلاً: “يجب على الدول الإسلامية توسيع نطاق تفاعلاتها الثقافية والتجارية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية”.

      وأفادت وكالة أنباء مهر، أن الرئيس مسعود بزشكيان توجه، خلال لقائه بعد ظهر اليوم الثلاثاء مع فائق زيدان، رئيس المجلس الأعلى للقضاء في جمهورية العراق، والوفد المرافق له، بالشكر والتقدير للشعب والحكومة العراقية على إقامة مراسم التشييع المهيبة لقائد الثورة الإسلامية الشهيد، وعلى استضافة زوار الامام الحسين خلال الأربعين، وصرح قائلاً: “يسرني كثيراً وجود الوفد العراقي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وآمل أن يمهد هذا اللقاء الطريق لتطوير وتعزيز العلاقات الثقافية والتجارية والاقتصادية بين البلدين”.

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