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    الحكومة الكندية: اعتباراً من 8 أيلول / سبتمبر ستُفرض رسوم جمركية مضادة على نحو 700 منتج بنسب تتراوح بين 15% و25% و50%

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