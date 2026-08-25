الثلاثاء   
   25 08 2026   
   12 ربيع الأول 1448   
   بيروت 17:34
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: أدرك الأعداء أنهم لا يستطيعون إخضاعنا عسكريًا لذلك ركزوا على إثارة القضايا الاجتماعية والسخط الاقتصادي

      مواضيع ذات صلة

      الرئيس الايراني: إنهاء الحرب والحفاظ على الوحدة من أولويات حكومتي

      الرئيس الايراني: إنهاء الحرب والحفاظ على الوحدة من أولويات حكومتي

      السيد عبد الملك الحوثي: الشعب اليمني لن يقبل أبداً بمصادرة حقوقه مهما كان حجم التحديات

      السيد عبد الملك الحوثي: الشعب اليمني لن يقبل أبداً بمصادرة حقوقه مهما كان حجم التحديات

      مراسل المنار: تفجير جديد في بلدة مركبا جنوب لبنان

      مراسل المنار: تفجير جديد في بلدة مركبا جنوب لبنان