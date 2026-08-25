السيد عبد الملك الحوثي: الشعب اليمني لن يقبل أبداً بمصادرة حقوقه مهما كان حجم التحديات

دعا قائد انصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الشعب اليمني للاستعانة بالله والتوكل عليه وتكثيف الجهود حتى انتزاع حقوقه المشروعة ودفع الظلم للمملكة السعودية.

وأكد في خطاب له اليوم بمناسبة فعالية إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف حق الشعب اليمني في قضيته العادلة في إنهاء العدوان والحصار والاحتلال السعودي الظالم على بلدنا، الذي يحاصر الشعب اليمني منذ 2015، ويغلق المطارات، في وقت يفتح فيه أجواء بلاد الحرمين لليهود الصهاينة.

وأوضح أن حصار النظام السعودي لشعب مسلم وجار يدل على ضرورة التحرك لوضع حد لذلك الطغيان والظلم، ويدل على صوابية تحرك الشعب في معركة ضمن معادلة “الحصار بالحصار”، محملاً النظام السعودي كامل المسؤولية عن كل ما يترتب على ذلك.

كما أكد ثبات الشعب في توجهه الإيماني ونهضته التحررية الجهادية ومسيرته القرآنية وسعيه لتحقيق الاستقلال التام على أساس من هويته الإيمانية، مؤكداً أن الشعب اليمني لن يقبل أبداً بمصادرة حقوقه مهما كان حجم التحديات والتضحيات.

وأكد كذلك ثبات موقف الشعب اليمني المبدئي في نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والتي تنطلق من موقف الشعب اليمني من العدو الصهيوني الذي هو عدو للأمة، مؤكداً أننا “لن نألو عن مساندة فلسطين ومجاهديه حتى يتحقق وعد الله واستعادة المقدسات وتحرير فلسطين”.

وأكد أيضاً ثبات موقفنا ضد الطغيان الأمريكي والإسرائيلي الذي يستهدف أمتنا جميعاً تحت عنوان إقامة “إسرائيل الكبرى” و”تغيير الشرق الأوسط”، ويشن عدواناً متواصلاً على إيران، مؤكداً أن اليمن يقف إلى جانب إيران، وهو مع ترسيخ مبدأ وحدة الساحات، ومساندة المقاومة في لبنان وفلسطين وفي سائر جبهات المحور، داعياً الأمة للالتحاق بمحور الجهاد والمقاومة.

وتطرق إلى معاناة الشعب الفلسطيني الرهيبة من الطغيان الصهيوني في غزة والضفة وفي سائر فلسطين، وانتهاك حرمة المسجد الأقصى والإبراهيمي، مؤكداً أن تلك المخاطر تهدد الأمة، وهي نتيجة لأطماع الصهيونية وتحركاتها نحو إقامة إسرائيل الكبرى، والتي أتى في إطارها العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعدوان على لبنان والاستباحة المستمرة لسوريا والاستهداف المستمر لليمن، مشيراً إلى أن كل ذلك يدل على أن الخيار الصحيح هو التحرك وفق تعاليم الله، وحمل راية الجهاد، والأخذ بأسباب النصر، والتمسك بالقرآن.

وهنأ السيد عبد الملك الحوثي الشعب اليمني والأمة الإسلامية بمناسبة إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكدًا أن خروج اليمنيين إلى الساحات بهذه المناسبة لا مثيل له في كل أنحاء العالم.

وقال السيد القائد: «نفسي لكم الفداء يا شعب الوفاء»، مباركًا للشعب اليمني ولكل أبناء الشعب وللوحدة الإسلامية قدوم هذه المناسبة المجيدة، ذكرى مولد خاتم النبيين وسيد المرسلين.

المصدر: المسيرة