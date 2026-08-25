“قولنا والعمل” تحيي ذكرى المولد النبوي وأسبوع الوحدة الإسلامية في برالياس





أحيت جمعية “قولنا والعمل” ذكرى المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية، بمهرجان حاشد أقيم في باحة مسجد ومجمع عمر بن الخطاب في برالياس، بحضور حشد من الشخصيات السياسية والدينية والحزبية والبلدية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب علماء وممثلين عن عدد من المؤسسات والوزارات والأحزاب والقوى اللبنانية والفصائل الفلسطينية.



حضر المهرجان ممثل وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين ذوالفقار المولى وممثل وزير العمل الدكتور محمد حيدر الدكتور حسين محيدلي، ممثل سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد رضا شيباني المستشار الثقافي في السفارة محمد رضا مرتضوي، رئيس تكتل “بعلبك الهرمل” النيابي عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” الوزير النائب الدكتور حسين الحاج حسن، عضو كتلة “لبنان القوي” النائب سليم عون، أعضاء كتلة “الوفاء للمقاومة” النواب: ينال صلح، رامي أبو حمدان وملحم الحجيري، النائب السابق أنور جمعة، ممثل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب حسن حسن، ممثل المطران أنطونيوس الصوري الأب تيموثاوس أبو رجيلي، مدير جمعية “القرآن الكريم” في البقاع الشيخ حاتم برو، رئيس بلدية برالياس الدكتور رضا الميس، وفاعليات.



القطان

وشدد رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ الدكتور أحمد القطان على أن “الوحدة الإسلامية تشكل الضمانة الأقوى والأقدر لتحقيق الانتصار على أعداء الإسلام والإنسانية”.

واعتبر ان “مواجهة العدو الإسرائيلي لا تقتصر على فئة أو طائفة، فهو عدو للمسلمين والمسيحيين وللإنسانية جمعاء”، داعياً إلى “التمسك بمنهج الرسول محمد في مواجهة الظلم والعدوان”.

وتوقف القطان عند القضية الفلسطينية، متسائلاً عن جدوى المفاوضات والقرارات الدولية في استعادة فلسطين، وقال: “إن التجربة الممتدة منذ عام 1948، لم تؤدِّ إلى استعادة الأرض”، معتبراً أن “استعادة الحقوق تحتاج إلى القوة والتمسك بالموقف وعدم التخلي عن القضية الفلسطينية”.

وتناول الشيخ القطان واقع لبنان والاعتداءات الإسرائيلية على جنوبه، مشيراً إلى “ارتقاء آلاف الشهداء وتدمير وجرف أجزاء واسعة من الجنوب”، ومؤكداً “وقوفه إلى جانب المقاومة في لبنان”.



وأكد أن “محبة الوطن تفرض الوقوف إلى جانب القوة التي تدافع عنه”، مؤكداً أن “أبناء الجنوب، هم من أهل الشرف والوفاء والتضحية، وأن دماءهم لن تذهب هدراً”.



وأكد القطان أن “محبة لبنان تقتضي الوقوف إلى جانب من يواجه الاعتداءات الإسرائيلية”، مشدداً على “رفض التخلي عن عناصر القوة التي تحمي البلاد في مواجهة من يعتدي عليها ويهدم منازلها ويجرف أراضيها”.



الحاج حسن



من جهته، تناول النائب الحاج حسن في كلمته مفهوم الوحدة الإسلامية وموقف الإسلام من التحالف والولاء للولايات المتحدة، مؤكداً أن “إحياء ذكرى ولادة الرسول يجب أن يرتبط بإحياء القيم والمبادئ التي دعا إليها، وفي مقدمها وحدة الأمة”.

وقال: “إن الإسلام يتنافى مع الولاء لأميركا والتحالف معها وخدمة مصالحها”، معتبراً أن “إحياء المولد النبوي ينبغي أن يكون مناسبة لتجديد التمسك بهذه المبادئ”، مشددا على أن “الوحدة الإسلامية يجب أن تكون في صدارة الأولويات”.



وأكد الحاج حسن أن “سيرة الرسول الأكرم تقوم على نصرة المستضعفين ومواجهة الظالمين”، مشيراً إلى “وقوفه في وجه جلاوزة قريش ونصرته للضعفاء، وإلى ما جسده من قيم التكافل والتآخي بين مختلف فئات المجتمع”.



ودعا إلى “عدم السماح للخلافات بين الشعوب والقبائل بأن تتحول إلى صراعات تخدم مصالح الآخرين”، مؤكداً “ضرورة التركيز على الأهداف المشتركة للأمة”.



وقال: “إن المقاومة تفخر بوقوفها إلى جانب غزة وفلسطين وكل قضايا المستضعفين”، مؤكداً “استمرار هذا الموقف تجاه فلسطين وغزة والضفة الغربية، إلى جانب التمسك بوحدة الأمة وقضايا المستضعفين”.



واستحضر الحاج حسن موقف النبي محمد في مواجهة الضغوط التي مورست عليه، مستشهداً برفضه التخلي عن دعوته رغم العروض والضغوط.



وأكد أن “المقاومة لن تتخلى عن خيارها في مواجهة الاستكبار الأميركي والصهيونية، رغم التضحيات الكبيرة”.



وتخلل المهرجان تقديم تواشيح نبوية وفقرات فنية من وحي المناسبة، وتقبل القطان وأعضاء المجلس المركزي للجمعية التهاني بالمناسبة.