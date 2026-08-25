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    السيد الحوثي: ما يقوم به النظام السعودي يدل على صوابية خيار شعبنا العزيز في اعتماده لمعادلة “الحصار بالحصار” وفي الاستهداف للتحشيد العسكري

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