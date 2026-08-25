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    السيد الحوثي: الصهيونية تستهدف أمتنا الإسلامية وتسعى للسيطرة على شعوبنا واستعبادها وإذلالها واحتلال أوطانها ونهب ثرواتها

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