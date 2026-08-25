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السيد عبد الملك الحوثي: يجب أن نسعى للخلاص من كل أشكال التبعية لقوى الشر الظلامية المفسدة في الأرض التي تحمل رايتها في عصرنا الحركة الصهيونية وأتباعها في الغرب
25-08-2026 15:56 مساءً
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