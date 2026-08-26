الشيخ الخطيب إلى طهران للمشاركة في مؤتمر الوحدة الإسلامية

غادر نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب الاربعاء إلى طهران للمشاركة في أعمال الدورة الأربعين للمؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية الذي ينعقد بين 27 و30 آب الحالي، بين طهران ومشهد، وذلك بدعوة من المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية.

وقد غادر على الطائرة نفسها مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبد الله ممثلا لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في المؤتمر.

وسيعقد المؤتمر على مدى أربعة أيام، إلى جانب عقد جلسة علمية في الحوزة العلمية بمدينة قم المقدسة، وسيُفتتح غدا الخميس بكلمة لرئيس الجمهورية الإيرانية مسعود بزشكيان” في قاعة مؤتمرات القمة بطهران.

وصرح الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية حجة الإسلام شهرياري بأن المؤتمر سيشهد، كما في السنوات الماضية، صدور رسائل من بعض المراجع، بينما تشارك وسائل الإعلام في المؤتمر للمرة الأولى هذا العام، كما ستُعقد الجلسة العلمية في قم المقدسة للمرة الأولى.

وأوضح أن مراسم الاختتام ستُقام يوم الأحد 30 آب/أغسطس، الموافق لـ17 ربيع الأول وذكرى مولد النبي الأكرم (ص)، إلى جوار المرقد الشريف للإمام علي بن موسى الرضا (ع) في مدينة مشهد المقدسة حيث سيجدد الضيوف العهد مع الإمام الشهيد.

وكشف أن المحور الرئيسي لمؤتمر الوحدة هذا العام هو “الوحدة الإسلامية في فكر الإمام الشهيد، آية الله العظمى الإمام الخامنئي “، ويندرج تحته 9 محاور رئيسية و50 محورا فرعيا منشورة على الموقع الإلكتروني للمؤتمر.

وختم بالقول إن “المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية تلقى أكثر من 340 بحثا علميا محكّما”، مؤكدا أنه “سيتم خلال أعمال المؤتمر تكريم أصحاب أفضل عشرة أبحاث”.

وسيلقي العلامة الخطيب كلمة في المؤتمر، كما يلتقي عددا من المراجع والشخصيات الإيرانية المشاركة في المؤتم من الدول الإسلامية ،لإطلاعها على آخر تطورات الوضع في لبنان في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر.

المصدر: موقع المنار