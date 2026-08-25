القائم بأعمال وزارة الدفاع الايرانية العميد مجيد ابن الرضا: ليعلم الذين يوسّعون ميدان الضغط أننا أيضًا من أجل الدفاع عن الشعب سنوسّع الميدان في إطار المصالح الوطنية