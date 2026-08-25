“المرابطون” تهنئ بذكرى المولد النبوي وتؤكد التمسك بقيم الإسلام ومواصلة النضال

هنأت «حركة الناصريين المستقلين – المرابطون» بذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكدة التزامها بجوهر الدين الإسلامي الحنيف وقيم التسامح والأخلاق والتماسك، ومواصلة النضال والكفاح لتحقيق أهدافها الإنسانية الكبرى.

وقالت الحركة في بيان: «في يوم مولد رسول الله، نؤكد التزامنا بجوهر ديننا الإسلامي الحنيف، الذي أرسله رب العالمين لينشره النبي محمد رحمةً للعالمين. إن مولد الرسول العربي الأكرم، بالنسبة إلينا نحن أبناء الفكر القومي العربي، هو يوم لاستعادة الأمل، وتحفيز العمل بالتعمّق والتبصّر وأخذ العبر من السيرة النبوية الشريفة، واستمرار نضالنا وكفاحنا من أجل تحقيق أهدافنا الإنسانية الكبرى، في نشر التسامح والحفاظ على الأخلاق، ودعوة الأمة الدائمة إلى اللُّحمة والتماسك، لدحر قوى البغي والظلم والشر على امتداد وطننا وجغرافية أمتنا».

وختمت: «في هذا اليوم العظيم، نتوجه إلى أهلنا في لبنان وفي الأمة العربية، وخاصة أهل فلسطين المظلومين، بالمباركة في يوم مولد نبينا، ونترحم على الشهداء، راجين من الله عز وجل أن ينصرنا على القوم الظالمين».

المصدر: موقع المنار