الثلاثاء   
   25 08 2026   
   12 ربيع الأول 1448   
   بيروت 14:30
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: قصف مدفعي معاد على بلدة صربين

      مواضيع ذات صلة

      مراسل المنار: قصف مدفعي معاد استهدف بلدة القنطرة

      مراسل المنار: قصف مدفعي معاد استهدف بلدة القنطرة

      المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: العقوبات الأمريكية على إيران أحادية الجانب وندعم جهود الوساطة لحل الأزمة

      المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: العقوبات الأمريكية على إيران أحادية الجانب وندعم جهود الوساطة لحل الأزمة

      القائم بأعمال وزارة الدفاع الايرانية العميد مجيد ابن الرضا: ليعلم الذين يوسّعون ميدان الضغط أننا أيضًا من أجل الدفاع عن الشعب سنوسّع الميدان في إطار المصالح الوطنية

      القائم بأعمال وزارة الدفاع الايرانية العميد مجيد ابن الرضا: ليعلم الذين يوسّعون ميدان الضغط أننا أيضًا من أجل الدفاع عن الشعب سنوسّع الميدان في إطار المصالح الوطنية