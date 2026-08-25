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    مراسل المنار: العدو يستهدف بالقصف المدفعي والفسفوري اطراف بني حيان ويشعل النيران في مرتفع “جبل الوردة” في بلدة مركبا

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