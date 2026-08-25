تقرير مصور | تقدم ملحوظ في مباحثات طهران لإحياء اتفاقية إسلام آباد

أعرب وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي عن رضاه التام عن نتائج زيارته الرسمية إلى طهران، مؤكدًا أن لقاءه وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اتسم بالإيجابية والبناء.

وأوضح نقوي أن المحادثات الموسعة تناولت الصراع بين إيران والولايات المتحدة، والتوترات المتصاعدة في المنطقة، إضافة إلى سبل إحياء اتفاقية إسلام آباد بما يفضي إلى تسوية شاملة.

وأشار إلى أن الرئيس بزشكيان عرض خلال اللقاء مخاوفه بشأن الأوضاع الإقليمية، لافتًا إلى إحراز تقدم ملحوظ في المباحثات، وسط أجواء إيجابية عكست حرص الجانبين على تنسيق المواقف المشتركة بشأن القضايا ذات الاهتمام المتبادل.

ومن إسلام آباد ينضم إلينا مراسلنا روح العباس حسين.