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    مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسف مباني سكنية داخل مناطق سيطرتها جنوب شرقي دير البلح وسط قطاع غزة

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