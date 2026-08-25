الثلاثاء   
   25 08 2026   
   12 ربيع الأول 1448   
   بيروت 11:19
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    محافظة القدس: الاحتلال يهدف من عمليات الاخلاء قرب قلنديا الى إقامة بؤر استيطانية

      مواضيع ذات صلة

      ورقة قانونية | جرف المقابر والرفات في الجنوب اللبناني – جريمة الاحتلال واختبار السلطة اللبنانية

      ورقة قانونية | جرف المقابر والرفات في الجنوب اللبناني – جريمة الاحتلال واختبار السلطة اللبنانية

      مصادر فلسطينية: جيش الاحتلال ينفذ عملية نسف ضخمة للمنازل في محيط قوز أبو جريبان شرق منطقة أبو العجين جنوب شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

      مصادر فلسطينية: جيش الاحتلال ينفذ عملية نسف ضخمة للمنازل في محيط قوز أبو جريبان شرق منطقة أبو العجين جنوب شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

      بالصور | رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان يصل طهران

      بالصور | رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان يصل طهران