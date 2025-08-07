الخميس   
   07 08 2025   
   13 صفر 1447   
   بيروت 19:43
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وزارة الصحة اللبنانية: 5 شهداء و10 جرحى في حصيلة اولية لغارة العدو الصهيوني على طريق المصنع الشام – بيروت