الخميس   
   07 08 2025   
   13 صفر 1447   
   بيروت 19:42
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الوزير محمد حيدر: كان القرار في الجلسة دراسة اهداف ورقة ‫براك والبت فيها وهذا ادى للتباعد وقرار الانسحاب 