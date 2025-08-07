الخميس   
   07 08 2025   
   13 صفر 1447   
   بيروت 18:10
    عاجل

    مراسل المنار: استهدفت طائرة مسيرة معادية سيارة على طريق كفردان غربي بعلبك و ارتقى على اثرها شهيد