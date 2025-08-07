الخميس   
   07 08 2025   
   13 صفر 1447   
   بيروت 18:09
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    كتلة الوفاء للمقاومة: المحاولات البائسة للتعرض لسلاح المقاومة ‫تقدم خدمة للعدو “الإسرائيلي” وتجرد لبنان من أهم نقاط قوته 