تقرير: الكيان في استطلاعات الرأي الأمريكية – ملامح تحوّل في المزاج الشعبي

تكشف سلسلة استطلاعات مركز بيو للأبحاث خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2026 عن تغير لافت في نظرة الأميركيين إلى إسرائيل. ففي ربيع 2022 كان 55% من الأميركيين يحملون رأياً إيجابياً تجاه إسرائيل، مقابل 42% يحملون رأياً سلبياً. وفي 2025 انقلبت الصورة تقريباً: 45% إيجابي مقابل 53% سلبي. وفي 2026 أصبح الفارق أكثر وضوحاً: 37% إيجابي مقابل 60% سلبي. وبذلك انتقلت إسرائيل خلال أربع سنوات من وضع كانت فيه النظرة الإيجابية هي الغالبة إلى وضع أصبحت فيه النظرة السلبية موقف الأغلبية بفارق 23 نقطة مئوية. لكن أهمية هذه الأرقام لا تكمن في حجم التراجع فقط، بل في طبيعة التحول الذي تكشفه.

المصدر: يوفيد