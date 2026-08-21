معاريف العبرية: تقترب المعارضة من تحقيق الأغلبية المطلوبة (61 مقعدًا)، إذ حصلت على 60 مقعدًا مقابل 49 مقعدًا للائتلاف و11 مقعدًا للقوائم العربية