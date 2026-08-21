باكستان | نقل عمران خان إلى المستشفى بأمر من المحكمة العليا لإجراء فحوص طبية

نُقل رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون عمران خان إلى المستشفى لإجراء فحوص طبية بأمر من المحكمة العليا، وفق ما أعلن حزبه فجر اليوم الجمعة.

وانتشر مئات عناصر الشرطة، بعضهم مزودون هراوات، قرب “مستشفى شفا الدولي” في العاصمة إسلام آباد، حيث أُغلقت الطرق المؤدية إليه.

وأكّد ذو الفقار بخاري، المتحدث باسم حزب “حركة الإنصاف” الباكستانية الذي يتزعمه خان “وصوله إلى مستشفى شفا الدولي، وقد نُفّذ أمر المحكمة العليا”.

كما أكد الرئيس الباكستاني السابق وعضو الحزب عارف علوي عملية نقل خان في منشور على منصة إكس، مضيفا أن البلاد بأسرها “سعيدة وترقص فرحا”.

وقررت المحكمة العليا المؤلَّفة من ثلاثة قضاة الثلاثاء نقل خان “خلال اليومين المقبلين” إلى “مستشفى شفا الدولي” في العاصمة إسلام آباد، بعدما تقدّم محاموه بطلب إلى المحكمة أكدوا فيه تدهور حالته الصحية وحاجته إلى فحوص طبية.

وخضع خان هذا العام لعلاج في العين في أحد المستشفيات، فيما تقول عائلته ومحاموه إنه فقد البصر بنسبة كبيرة في عينه اليمنى.

وبموجب قرار المحكمة، سيسمح لخان بلقاء أفراد عائلته مرة أسبوعيا، والتحدث هاتفيا إلى نجلَيه مرتين في الأسبوع.

وسيُسمح لطبيب خان الشخصي فيصل سلطان، وكذلك لشقيقته عُظمى خان، وهي طبيبة أيضا، بالمشاركة في متابعته طبيا.

وتولى خان (73 عاما) رئاسة الوزراء بين عامَي 2018 و2022، وأودع السجن منذ العام 2023 بتهم فساد ينفيها.

وتلت اعتقاله احتجاجات على مستوى البلاد في أيار/مايو 2023، تخللتها أعمال عنف وتوقيف المئات.

وحُكم على خان وزوجته بشرى بيبي أواخر العام الماضي بالسجن 17 عاما.

المصدر: وكالة يونيوز