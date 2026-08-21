موسكو: روسيا وحدها هي الضامن الوحيد لوحدة أراضي أوكرانيا

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن الغرب لا ينظر إلى أوكرانيا كدولة مستقلة، بل يستخدمها كمنطلق لتهديد روسيا، مشيرة إلى أن روسيا وحدها هي الضامن الوحيد لوحدة أراضي أوكرانيا.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: “بالنظر إلى سياسات الغرب في السنوات الأخيرة، فإنه لا يحتاج حتى إلى أوكرانيا كدولة من حيث المبدأ. إن موقف الغرب تجاه أوكرانيا نفعي بحت، إذ ينظر إليها كأرض لاستغلال مواردها في إطار استعماري جديد، وتشريد سكانها المحليين في خضم صراع جيوسياسي مع روسيا. إنها ضرورية كمنطلق لتوجيه تهديدات دائمة ضدنا”.

وأوضحت أن هدف الغرب النهائي هو إضعاف روسيا من خلال “استنزاف أوكرانيا”.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: “مع ذلك، فإن أي مورد محدود، ومستقبل نظام كييف النازي الجديد محسوم سلفًا”.

ووفقًا لزاخاروفا، فإن روسيا وحدها هي الضامن الوحيد لوحدة أراضي أوكرانيا.

وقالت: “أود أن أؤكد أن روسيا كانت ولا تزال الضامن الوحيد لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وقد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأمر مراراً “.

وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن القوات المسلحة الروسية سترد بشكل متناسب على أفعال كييف التي كثفت هجماتها على البنية التحتية المدنية في روسيا.

وأشارت زاخاروفا إلى أن نظام كييف لا يكتفي بإظهار عدم قدرته الكاملة على التوصل إلى اتفاقات فحسب، بل يكثف أيضًا الهجمات الإرهابية على السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية في روسيا.

المصدر: وكالة سبوتنيك