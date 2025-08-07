الخميس   
   07 08 2025   
   13 صفر 1447   
   بيروت 11:59
    ‫مساعد الرئيس الروسي: تم الاتفاق على مكان انعقاد اللقاء ‫بين الرئيسين بوتين وترامب وسيعلن عنه لاحقاً 