الأرجنتين | منظمات تطالب بحلول عاجلة لأزمة ديون الأسر المتفاقمة

شهدت العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس مسيرة حاشدة إلى وزارة الاقتصاد طالبت باتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة الديون المنزلية المتفاقمة، فيما أفادت بيانات البنك المركزي بأن نحو 5.8 ملايين شخص متعثرون في السداد لأكثر من 90 يوماً.

وخرج مئات المتظاهرين، بينهم نقابيون وحركات اجتماعية وأعضاء منظمة “Endeudados Organizados”، في مسيرة إلى وزارة الاقتصاد ببوينس آيرس، حاملين لافتات تعبّر عن معاناتهم اليومية، ومنها “راتبي لا يدوم بقدر ديوني”، و”أنا لا أختار ماذا أشتري، بل أختار ما أتوقف عن دفعه”.

وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت كشفت فيه أرقام البنك المركزي أن التخلف عن سداد الديون لدى الأسر الأرجنتينية تضاعف ثلاث مرات خلال اثني عشر شهراً، ليبلغ أعلى مستوى له في 20 عاماً.

ووفقًا للتقرير، يُعتبر نحو 5.8 ملايين شخص في وضع تأخر في السداد يتجاوز 90 يومًا، نصفهم في قائمة الديون المعدومة.

ويرى المحللون أن السبب الرئيسي يعود إلى جمود الدخل وارتفاع تكلفة المعيشة، خاصة فواتير الخدمات التي تجاوزت معدلات التضخم منذ وصول الرئيس خافيير ميلي إلى السلطة في ديسمبر 2023.

وقد نفى ميلي مسؤوليته عن الأزمة، معتبراً أن الاقتراض “اتفاق بين أطراف خاصة”، وتساءل في مقابلة سابقة “هل وضع أحدهم مسدساً على رؤوسهم ليقترضوا؟”.

في المقابل، قال رئيس بنك مقاطعة بوينس آيرس، خوان كواترومو، إن “نمو التعثر ليس نتيجة قرارات فردية، بل نتيجة سياق اقتصادي كلي أدى إلى تدهور الدخول والعمالة والنشاط الاقتصادي”.

وتتركز أبرز حالات التعثر في القروض الشخصية وبطاقات الائتمان، التي تستحوذ على أكثر من 70% من المتعثرين، وهو مستوى غير مسبوق منذ أزمة 2001.

كما تزامنت الأزمة مع انتشار منصات الإقراض الرقمية التي تقدم قروضاً فورية بفائدة سنوية وصلت في بعض التطبيقات إلى 1,375%.

وأعلن زعيم حزب العمال اليساري، غابرييل سولانو، الأسبوع الماضي، أنه تقدّم بشكوى جنائية ضد الرئيس التنفيذي لشركة “ميركادو ليبري”، ماركوس غالبيرين، بتهمة “الربا” عبر قروض “ميركادو باغو”.

هذا وتشير إحصاءات إلى أن نحو 4 من كل 10 شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاماً يعجزون عن سداد قروضهم، وأن 9 من كل 10 منهم اقترضوا قبل حصولهم على أول وظيفة رسمية.

وطالب المتظاهرون وزير الاقتصاد لويس أندريس كابوتو بتقديم حلول عاجلة، وسط تحذيرات من أن استمرار الأزمة دون تدخل حكومي سيفاقم معاناة ملايين الأسر الأرجنتينية.

المصدر: وكالة يونيوز