الجمعة   
   21 08 2026   
   8 ربيع الأول 1448   
   بيروت 02:45
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    فانس: رغم محاولات إيران إغلاق مضيق هرمز نواصل إخراج كميات كبيرة من النفط تصل في بعض الأيام إلى 15 مليون برميل

      مواضيع ذات صلة

      محكمة في كرواتيا تقر بحبس متهم أوكراني في تفجيرات “السيل الشمالي”

      محكمة في كرواتيا تقر بحبس متهم أوكراني في تفجيرات “السيل الشمالي”

      مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي اغار على منطقة دوحة كفررمان في جنوب لبنان

      مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي اغار على منطقة دوحة كفررمان في جنوب لبنان

      مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي اغار على منطقة علي الطاهر في جنوب لبنان مع قصف مدفعي مستمر للمكان نفسه

      مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي اغار على منطقة علي الطاهر في جنوب لبنان مع قصف مدفعي مستمر للمكان نفسه