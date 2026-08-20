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    مجمع الشفاء الطبي: استشهاد طفل متأثرا بإصابته بنيران قوات الاحتلال في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

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