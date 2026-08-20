الجيش: تبادل لإطلاق النار مع مطلوبين في مقنة وتوقيف أفراد عصابة تروج المخدرات في منطقة الفنار – الزعيترية

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في منطقة مقنة قضاء بعلبك، وأوقفت المواطن (ر.م.) لإطلاقه النار، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية بالإضافة إلى كمية من المخدرات.

وخلال عملية الدهم، جرى تبادل لإطلاق النار بين عناصر الوحدة والمطلوبين، دون وقوع إصابات، وتجري المتابعة لتوقيفهم.

كما دهمت وحدة أخرى منازل مطلوبين في منطقة الفنار الزعيترية قضاء المتن بعد عملية رصد ومتابعة أمنية، وأوقفت 5 أشخاص لتشكيلهم عصابة تنشط في ترويج المخدرات، وضبطت في حوزتهم كمية منها بالإضافة إلى أسلحة وذخائر حربية.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.