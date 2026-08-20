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    بن حبتور: معركتنا هي مع مشروع يريد إبقاء القرار اليمني بيد الرياض وأن تظل ثروات اليمن وموانئه وممراته خاضعة لمنطق النفوذ والوصاية

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