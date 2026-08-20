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   7 ربيع الأول 1448   
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    تقارير مصورة

    كاميرا المنار تواكب الإعتداءات الإسرائيلية جنوب لبنان

    مراسلنا علي شبيب يطلعنا على آخر المستجدات من جنوب لبنان.

    المصدر: موقع المنار

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