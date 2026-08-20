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بيان مشترك من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا: قرار “إسرائيل” بنشر عروض جديدة لتنفيذ مشروع “E1” في الضفة الغربية غير مقبول
20-08-2026 19:50 مساءً
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