الخارجية الايرانية: ستستفيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالاتكال على قدراتها غير المحدودة وبالنظر إلى تجاربها الممتدة على مدى ۷ عقود من جميع الأدوات والقدرات لمواجهة سياسة الضغط والتدخل