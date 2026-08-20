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    الخارجية الايرانية: فرض العقوبات الجديدة استمرار لسياسة امريكية سبق أن اختُبرت وفشلت وإعادة اختبارها لن تكون نتيجتها سوى تكرار الإخفاقات الماضية

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