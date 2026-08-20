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    تقارير مصورة

    من الفاتيكان… عون يجدد المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي

    جدد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون شكره للبابا لاون الرابع عشر على كافة الجهود التي يبذلها لدعم لبنان لتحقيق مطالبه بإزالة الاحتلال ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على أرضه.
    وخلال لقاءه البابا لاوون دعاه عون إلى مواصلة دعمه لهذه المطالب، وعلى رأسها إلزام إسرائيل تنفيذ بنود ما يسمى إتفاق الاطار والانسحاب من المناطق التي تحتلها.
    وقال عون إن هذه الخطوات يجب أن تتزامن مع بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصر قرار الحرب والسلم بيدها، كسبيل وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار على الحدود.

    المصدر: موقع المنار

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