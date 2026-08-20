تجمع العلماء: يجب أن تتوحد الدولة والقوى السياسية حول معالجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية واعتداءاته

رأى “تجمع العلماء المسلمين” في بيان اثر الاجتماع الدوري لهيئته الادارية، أن “ما يصدر عن قادة الكيان الصهيوني وفي مقدمهم بنيامين نتنياهو، من حديث متكرر عما يسمى بـ”إسرائيل الكبرى”، لم يعد مجرد شعارات تتداولها الجماعات الصهيونية المتطرفة، بل بات تعبيرا واضحا عن مشروع توسعي يسعى إلى فرض وقائع جديدة على دول المنطقة وشعوبها”.



وأشار الى أن “هذه التصريحات، بالتزامن مع الاعتداءات المتواصلة على لبنان وسوريا وفلسطين، تكشف حقيقة المشروع الصهيوني وأهدافه، وتؤكد أن الخطر لا يستهدف فلسطين وحدها، وإنما سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها ومستقبل شعوبها. ومن هنا فإن مواجهة هذا المشروع ليست مسؤولية الفلسطينيين واللبنانيين وحدهم، بل مسؤولية عربية وإسلامية جامعة”.



وتوقف التجمع أمام “التحذيرات التي أطلقها رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري بشأن النوايا الإسرائيلية تجاه لبنان، ولا سيما ما يتعلق بمستقبل قوات اليونيفيل في الجنوب”، مؤكدا أن “أي محاولة لإضعاف عناصر الحماية والاستقرار في المنطقة الحدودية، في ظل استمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية، يجب أن تُقرأ في سياق المحاولات الرامية إلى ترك لبنان مكشوفا أمام الأطماع الصهيونية”.



وشدد على أن “المشكلة الحقيقية التي يجب أن تتوحد الدولة والقوى السياسية حول معالجتها هي استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية واعتداءاته وانتهاكاته للسيادة، لا الانجرار إلى سجالات داخلية يستفيد منها العدو ويستخدمها لتحقيق أهداف عجز عن تحقيقها بالحرب”.



ورأى التجمع أن “تصعيد الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية والعقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يأتي في سياق الحرب المستمرة لإخضاع إيران وإجبارها على التخلي عن استقلال قرارها ومواقفها الداعمة لقضايا المنطقة وفي مقدمها القضية الفلسطينية”.



واعتبر أن “تأكيد المسؤولين الإيرانيين، ومن بينهم وزير الخارجية عباس عراقجي، أن طهران لا تسعى إلى مجرد وقف مؤقت للحرب وإنما إلى ضمانات تحول دون تكرار العدوان، هو موقف مشروع، خصوصا بعد التجارب التي أثبتت أن العدو الصهيوني لا يلتزم بالعهود والمواثيق متى وجد فرصة للعدوان”.



